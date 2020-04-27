В Бразилии число жертв коронавируса превысило 4,5 тысячи человек

За сутки было выявлено 4613 новых случаев, общее число зараженных достигло 66 501. Почти 50% зараженных (33 022) выявлено в Юго-Восточном регионе страны, где находятся штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.