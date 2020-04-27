В Бразилии число жертв коронавируса превысило 4,5 тысячи человек

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество летальных исходов из-за коронавируса в Бразилии превысило 4,5 тысячи человек, всего заразились более 66 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны
За сутки было выявлено 4613 новых случаев, общее число зараженных достигло 66 501. Почти 50% зараженных (33 022) выявлено в Юго-Восточном регионе страны, где находятся штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.
Число летальных исходов за сутки увеличилось на 338 и достигло 4543. Согласно минздраву, смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,8%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф