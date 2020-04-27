В Раде попросили премьера частично ослабить карантин на Украине

КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Депутаты фракции "Слуга народа" в украинском парламенте обратились к премьер-министру Депутаты фракции "Слуга народа" в украинском парламенте обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин в тех регионах Украины, где коронавирус распространяется медленнее всего, сообщила в понедельник замглавы фракции Евгения Кравчук

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело общенациональный карантин, который должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

"В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1 341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными. Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы. Большинство населения фактически осталось без работы и денег - и мы не можем закрывать на это глаза", - написала она в Facebook.

Поэтому, по ее словам, "часть депутатов фракции "Cлуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно". Кравчук подчеркнула, что также подписала этот документ.

По последним данным минздрава страны, число инфицированных коронавирусом в Украине составляет 9009, за все время умерли 220 человек, выздоровели – 864.