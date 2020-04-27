В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
"Китай сейчас наводняет нас этими некачественными тестами. Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
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Он обвинил Пекин в том, что тот "наживается" на сложившейся ситуации, и выразил мнение, что за это вкупе с тем, что Китай не справился со сдерживанием вируса на своей территории, тот должен понести ответственность.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.