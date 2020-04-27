В Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса

МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 67 человек в Мурманской области, 60 из них – у рабочих вахтового поселка в Белокаменке, где возводится центр строительства крупнотоннажных сооружений, сообщили в оперштабе.
"По состоянию на 23.00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1056: 867 на стройплощадке в Белокаменке (+60), 189 на остальной территории Мурманской области (+7)", - говорится в сообщении.
Сто девять человек заболели в Кировско-Апатитской агломерации, 29 - в Мурманске, 17 - в Печенгском районе, заболевание зафиксировано практически во всех муниципалитетах региона. 86 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении, четыре человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.