В Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса

"По состоянию на 23.00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1056: 867 на стройплощадке в Белокаменке (+60), 189 на остальной территории Мурманской области (+7)", - говорится в сообщении.