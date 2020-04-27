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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T23:26
https://ria.ru/20200427/1570654013.html
В Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса

23:26 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 67 человек в Мурманской области, 60 из них – у рабочих вахтового поселка в Белокаменке, где возводится центр строительства крупнотоннажных сооружений, сообщили в оперштабе.
"По состоянию на 23.00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1056: 867 на стройплощадке в Белокаменке (+60), 189 на остальной территории Мурманской области (+7)", - говорится в сообщении.
Мужчина в подземном переходе в Симферополе
27 апреля, 16:59Распространение нового коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России
Сто девять человек заболели в Кировско-Апатитской агломерации, 29 - в Мурманске, 17 - в Печенгском районе, заболевание зафиксировано практически во всех муниципалитетах региона. 86 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении, четыре человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская областьОбщество
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