Мадуро назначил нового руководителя нефтяной корпорации PDVSA

МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил временным президентом и главой совета директоров компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.
"В соответствии с Указом №4191 президентом государственной компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) и ее совета директоров назначен гражданин Асдурбаль Хосе Чавес Хименес, в качестве исполняющего обязанности", - говорится в официальной газете правительства Венесуэлы, копия которой опубликована в Twitter министерства промышленности.