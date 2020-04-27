Ершовский район Саратовской области закрыли на карантин

В Ершове с 17 апреля и в Балтайском районе с 20 апреля введен карантин, туда запрещен въезд и выезд. Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Ершовском районе за последние три дня зарегистрированы 18 случаев. Семь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.

"Сегодня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации постановлением правительства области вводится режим ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ершовского района в целом", - сказал Наумов на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что на период действия карантина в районе запрещен въезд и выезд, за исключением тех, кто следует транзитом, а также запрещены все массовые, культурные, спортивные, культовые и иные мероприятия с очным участием граждан.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан.