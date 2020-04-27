Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
По ее словам, медики почти не наблюдают осложнений или побочных эффектов при лечении COVID-19 таким методом.
"Болезнь протекает гораздо легче", — сказала она.
Ракова подчеркнула, что плазма применяется только у критически тяжелых больных.
"Плазмы этой всегда будет не хватать, поэтому мы очень надеемся, что у нас с каждым днем будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров", — заключила заммэра.
Переливание плазмы
В середине апреля Ракова рассказала, что в России начали лечить коронавирус новым способом. Она отмечала, что в крови выздоровевших пациентов есть антитела, поэтому эту плазму можно использовать для лечения.
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел для доноров стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч рублей.
В России выявили около 87 тысяч заболевших COVID-19, из них 794 умерли, свыше семи тысяч пациентов вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.