Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом

По ее словам, медики почти не наблюдают осложнений или побочных эффектов при лечении COVID-19 таким методом.

"Болезнь протекает гораздо легче", — сказала она.

Ракова подчеркнула, что плазма применяется только у критически тяжелых больных.

"Плазмы этой всегда будет не хватать, поэтому мы очень надеемся, что у нас с каждым днем будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров", — заключила заммэра.

Переливание плазмы

В середине апреля Ракова рассказала, что в России начали лечить коронавирус новым способом. Она отмечала, что в крови выздоровевших пациентов есть антитела, поэтому эту плазму можно использовать для лечения.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел для доноров стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч рублей.

В России выявили около 87 тысяч заболевших COVID-19, из них 794 умерли, свыше семи тысяч пациентов вылечились.