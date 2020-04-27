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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T22:54
https://ria.ru/20200427/1570653469.html
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208375_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_217d5f8dfa5ccc8ce31b215d1257e085.jpg
РИА Новости

Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом

22:47 27.04.2020 (обновлено: 22:54 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник инфекционного центра в Новой Москве
Сотрудник инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник инфекционного центра в Новой Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
По ее словам, медики почти не наблюдают осложнений или побочных эффектов при лечении COVID-19 таким методом.
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"Болезнь протекает гораздо легче", — сказала она.
Ракова подчеркнула, что плазма применяется только у критически тяжелых больных.
"Плазмы этой всегда будет не хватать, поэтому мы очень надеемся, что у нас с каждым днем будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров", — заключила заммэра.

Переливание плазмы

В середине апреля Ракова рассказала, что в России начали лечить коронавирус новым способом. Она отмечала, что в крови выздоровевших пациентов есть антитела, поэтому эту плазму можно использовать для лечения.
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел для доноров стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч рублей.
В России выявили около 87 тысяч заболевших COVID-19, из них 794 умерли, свыше семи тысяч пациентов вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Отличные новости. Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом: в Москве умерли 44 пациента с коронавирусом.
27 апреля, 22:58
Адам Ваксель
1404234
Не, зачем! Надо насильно кровушку забирать у переболевших! Откажутся - в суд их и штраф! 😄
27 апреля, 22:56
А Александр Зайцев
3501115
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