В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В столице за сутки скончались 44 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне в Москве умер 31 человек с COVID-19.
Таким образом, общее число скончавшихся в столице от коронавируса достигло 479 человек.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф