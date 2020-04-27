В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В столице за сутки скончались 44 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.

Накануне в Москве умер 31 человек с COVID-19.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице от коронавируса достигло 479 человек.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.

В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.