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Краснодарский край
2020-04-27T22:32
https://ria.ru/20200427/1570653279.html
На Кубани за пять лет завершили 380 крупных инвестиционных проектов
https://cdn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:261:2834:1855_1036x0_80_0_0_d8675801cb416702727b2c83ca405952.jpg
РИА Новости

На Кубани за пять лет завершили 380 крупных инвестиционных проектов

22:32 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. В Краснодарском крае за последние пять лет было завершено 380 крупных инвестиционных проектов на 413 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"За последние пять лет в крае было завершено 380 крупных проектов на общую сумму порядка 413 миллиардов рублей. Активная работа по улучшению инвестклимата и созданию наиболее комфортных условий для инвесторов ведется при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.
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Уточняется, что крупные проекты реализуются во всех муниципалитетах края и практически во всех отраслях.
"Подобная положительная динамика свидетельствует о том, что инвестор чувствует себя комфортно в регионе и готов вкладывать средства в краевую экономику. Благодаря возросшей активности бизнеса в крае за пять лет создано 19 тысяч рабочих мест. Только за прошлый год завершена реализация 68 проектов на сумму 104,4 миллиарда рублей, создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест", - отметили в ведомстве.
Как добавили в департаменте, особый рост показывает промышленность. "По поручению губернатора в регионе приступили к разработке проектов сети индустриальных парков. На сегодняшний день в регионе функционирует три подобных объекта. В них размещены промышленные производства 24 резидентов, это позволило создать более 2000 рабочих мест", - пояснили в ведомстве.
Краснодарский край является одним из лидеров среди субъектов РФ по уровню инвестиционной активности. На территории региона реализуется 40% крупнейших проектов ЮФО. С 2015 года в крае увеличилось количество как реализованных, так и реализуемых инвестпроектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Пять лет назад в активной стадии находились 202 таких проекта, на начало текущего года - 366. Таким образом, общее количество выросло в 1,8 раза.
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