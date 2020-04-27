На Кубани за пять лет завершили 380 крупных инвестиционных проектов

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. В Краснодарском крае за последние пять лет было завершено 380 крупных инвестиционных проектов на 413 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.

"За последние пять лет в крае было завершено 380 крупных проектов на общую сумму порядка 413 миллиардов рублей. Активная работа по улучшению инвестклимата и созданию наиболее комфортных условий для инвесторов ведется при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева ", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.

Уточняется, что крупные проекты реализуются во всех муниципалитетах края и практически во всех отраслях.

"Подобная положительная динамика свидетельствует о том, что инвестор чувствует себя комфортно в регионе и готов вкладывать средства в краевую экономику. Благодаря возросшей активности бизнеса в крае за пять лет создано 19 тысяч рабочих мест. Только за прошлый год завершена реализация 68 проектов на сумму 104,4 миллиарда рублей, создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест", - отметили в ведомстве.

Как добавили в департаменте, особый рост показывает промышленность. "По поручению губернатора в регионе приступили к разработке проектов сети индустриальных парков. На сегодняшний день в регионе функционирует три подобных объекта. В них размещены промышленные производства 24 резидентов, это позволило создать более 2000 рабочих мест", - пояснили в ведомстве.