Воробьев призвал болеющих легкой формой COVID-19 лечиться дома

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пациентам с легкой формой коронавируса безопаснее лечиться дома, специализированные койки с кислородом нужно оставить для тяжелобольных, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома. Специализированные больничные койки с кислородом надо оставить для тяжелых. Много случаев, где угрозы для жизни нет, а значит, можно и нужно лечиться дома. Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь", - написал Воробьев в своем Instagram.
Также он объявил жителям региона о продлении режима всеобщей самоизоляции на майские праздники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.