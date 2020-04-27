Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T22:21
https://ria.ru/20200427/1570653095.html
Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_478d7a0ef6a94300c12ff6e814554056.jpg
РИА Новости

Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии

22:21 27.04.2020
1966
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
КАИР, 27 апр – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил в понедельник о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС).
Телевизионное обращение командующего распространил медиа-офис ЛНА.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия.
"Мы гордимся тем, что ливийцы уполномочили главное командование (ЛНА - ред.) на эту историческую миссию: в этих исключительных обстоятельствах прекратить реализацию политического соглашения, чтобы оно стало частью истории", - заявил в обращении Хафтар.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
25 апреля, 11:12
Армия Хафтара сообщила об обстреле города Тархуна силами ПНС
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам проведения в марокканском городе Схират межливийских переговоров. Документ должен был заложить основы для политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир), и спецпредставителей ООН.
Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламент) Акиля Салех в минувший четверг выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил дорожную карту, состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией. 19 апреля 2020
21 апреля, 06:37
ПНС Ливии рассчитывает нанести полное поражение ЛНА Хафтара в Рамадан
3431022
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЛивияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
Лента новостейМолния