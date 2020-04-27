Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии

КАИР, 27 апр – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил в понедельник о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС).
Телевизионное обращение командующего распространил медиа-офис ЛНА.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия.
"Мы гордимся тем, что ливийцы уполномочили главное командование (ЛНА - ред.) на эту историческую миссию: в этих исключительных обстоятельствах прекратить реализацию политического соглашения, чтобы оно стало частью истории", - заявил в обращении Хафтар.
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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам проведения в марокканском городе Схират межливийских переговоров. Документ должен был заложить основы для политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир), и спецпредставителей ООН.
Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламент) Акиля Салех в минувший четверг выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил дорожную карту, состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.