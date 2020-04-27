Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии

"Мы гордимся тем, что ливийцы уполномочили главное командование (ЛНА - ред.) на эту историческую миссию: в этих исключительных обстоятельствах прекратить реализацию политического соглашения, чтобы оно стало частью истории", - заявил в обращении Хафтар.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.