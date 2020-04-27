Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте маски

"Больше недели назад они (аптеки - ред.) получили разъяснение, что они имеют право у себя продавать такие маски, но как-то не очень охотно они их берут. Может быть, это не столь доходный товар, как лекарства. Судя по всему, нам придется идти на такую крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски, потому что есть спрос у населения, чтобы купить маску не в торговой сети, а в профильном учреждении", - заявил замминистра.