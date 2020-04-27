ФЕОР пожертвовала больницам 3,7 млн рублей на борьбу с COVID-19

"Это расходный материал, его уходит очень много, и он является жизненно необходимым в их ежедневной работе. Важно, чтобы у медперсонала не было надобности экономить и считать каждую маску. Поэтому каждый, кто может оказать помощь сейчас, должен это делать", - сказал президент ФЕОР раввин Александр Борода, слова которого приводит пресс-служба федерации.