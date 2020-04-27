ФЕОР пожертвовала больницам 3,7 млн рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) направила 3,7 миллиона рублей больницам, которые специализируются на лечении COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба организации.
"Еврейская община на сегодняшний день потратила 3 миллиона 700 тысяч рублей на благотворительную помощь для медучреждений", - говорится в сообщении ФЕОР.
В организации отметили, что врачи особенно благодарят за респираторы.
"Это расходный материал, его уходит очень много, и он является жизненно необходимым в их ежедневной работе. Важно, чтобы у медперсонала не было надобности экономить и считать каждую маску. Поэтому каждый, кто может оказать помощь сейчас, должен это делать", - сказал президент ФЕОР раввин Александр Борода, слова которого приводит пресс-служба федерации.
Ранее сообщалось, что ФЕОР направила 1,3 миллиона рублей больницам, которые специализируются на лечении COVID-19.