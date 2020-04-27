В Израиле число случаев коронавируса превысило 15,5 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра понедельника выросло на 89 человек и достигло 15 555, общее число умерших выросло до 204, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным ведомства на 21.00 понедельника, 126 человек находятся тяжелом состоянии, из них 96 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
С утра понедельника 404 человека выздоровели, общее число выздоровевших составило 7200 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф