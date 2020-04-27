ФЕОР: случаи заражения COVID-19 в еврейской общине есть только в Москве

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Все известные случаи заражения COVID-19 в российской еврейской общине были в Москве, - заявили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Ранее в ФЕОР сообщили РИА Новости, что в российской еврейской общине зафиксировали около 50 случаев госпитализации с диагнозом COVID-19.

"Это все (случаи заражения COVID-19) касается Москвы, информации о больных среди прихожан в других городах России нет", - сказал президент ФЕОР раввин Александр Борода, слова которого приводит пресс-служба федерации.

По его словам, 10 человек остаются в больницах, в том числе, на аппарате ИВЛ. Также в ФЕОР следят за состоянием 25 больных, которые проходят лечение на дому, но не у всех из них подтвержден диагноз COVID-19.