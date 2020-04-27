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2020-04-27T22:05
https://ria.ru/20200427/1570652741.html
"Цинизм зашкаливает": постпред оценил планы США по СВПД
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РИА Новости

"Цинизм зашкаливает": постпред оценил планы США по СВПД

22:05 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал циничными утверждения США о приверженности ядерной сделке и планах Вашингтона в этой связи восстановить санкции ООН против Ирана.
"США теперь утверждают, что остаются участником СВПД и в силу этого имеют право по резолюции 2231 СБ ООН запустить механизм восстановления санкций ООН против Ирана. Тот факт, что США давно вышли из сделки и пытаются ее развалить, к делу, мол, не относится. Цинизм просто зашкаливает", - написал Ульянов в Twitter.
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Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники в администрации, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.
Издание сообщило, что госсекретарь планирует пойти по этому пути, если Совет Безопасности ООН откажется от продления эмбарго на поставки оружия Тегерану. При этом газета отметила, что Россия почти наверняка наложит вето на попытку возобновления эмбарго, так же может поступить Китай. В ответ, по сведениям издания, США попробуют заявить, что они формально остаются государством-участником соглашения (СВПД), несмотря на заявление американского президента. США как формальный участник соглашения скажут, что Иран его нарушает, поскольку производит ядерное топливо в объемах, превышающих те, которые зафиксированы в договоре. Предполагается, что после этого США должны возобновить более суровые санкции против Ирана.
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Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновВенаИранСШАВ мире
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