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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T21:59
https://ria.ru/20200427/1570652593.html
Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи

21:59 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Персонал скорой помощи продолжают набирать в Подмосковье, врачей не хватает, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из "Мострансавто" уже сели на скорые. Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
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Он также отметил, что раньше за смену скорая помощь проезжала 150 километров, а сейчас за сутки – около 600 километров, увеличились госпитализации.
"Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти", - написал губернатор.
Также он объявил жителям региона о продлении режима всеобщей самоизоляции на майские праздники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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