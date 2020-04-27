Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Персонал скорой помощи продолжают набирать в Персонал скорой помощи продолжают набирать в Подмосковье , врачей не хватает, заявил губернатор региона Андрей Воробьев

"Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из "Мострансавто" уже сели на скорые. Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте

Он также отметил, что раньше за смену скорая помощь проезжала 150 километров, а сейчас за сутки – около 600 километров, увеличились госпитализации.

"Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти", - написал губернатор.

Также он объявил жителям региона о продлении режима всеобщей самоизоляции на майские праздники.