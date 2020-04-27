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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T21:50
https://ria.ru/20200427/1570652437.html
В Саратовской области интернаты для престарелых закроют на карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570989_0:189:2970:1860_1036x0_80_0_0_2975de1e755c0f72851fd4186f3c794e.jpg
РИА Новости

В Саратовской области интернаты для престарелых закроют на карантин

21:50 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все интернаты для престарелых и инвалидов в Саратовской области перейдут на закрытый режим работы на 14 дней после выявления случаев коронавирусной инфекции среди работников и пациентов в двух таких учреждениях, сообщила исполняющая обязанности министра социального развития области Наталия Гурьева.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом. Семь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.
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"На сегодняшний день у нас в двух учреждениях уже имеются положительные тесты на коронавирус… У нас надежда, что непосредственно в учреждения не было заноса… С учетом полученного предписания мы подготовили проект постановления, и с 29 апреля мы будем все стационарные учреждения для престарелых и инвалидов закрывать на 14 дней", - сказала Гурьева в понедельник на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.
Она пояснила, что среди пациентов Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе есть те, кто на прошлой неделе после смены в учреждении ушли домой, где спустя время у них ухудшилось состояние здоровья, а тесты на коронавирус показали положительные результаты.
По ее словам, в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе коронавирус выявлен у медработника, который работал в соцучреждении по совместительству и последний раз был на рабочем месте 22 апреля.
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"Будем надеяться, что ... не будет угрозы здоровью для наших проживающих. На сегодняшний день сделано 100 тестов по психоневрологическому интернату в Черкасском, завтра будет еще 116 сделано. Завтра мы надеемся, что у нас будут все охвачены и по Озерному психоневрологическому интернату", - добавила Гурьева.
Зампред правительства - министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов уточнил на заседании, что в Вольском районе заражение произошло от жителей, вернувшихся из Москвы и других регионов.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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