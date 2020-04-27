В Саратовской области интернаты для престарелых закроют на карантин

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все интернаты для престарелых и инвалидов в Все интернаты для престарелых и инвалидов в Саратовской области перейдут на закрытый режим работы на 14 дней после выявления случаев коронавирусной инфекции среди работников и пациентов в двух таких учреждениях, сообщила исполняющая обязанности министра социального развития области Наталия Гурьева.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом. Семь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.

"На сегодняшний день у нас в двух учреждениях уже имеются положительные тесты на коронавирус… У нас надежда, что непосредственно в учреждения не было заноса… С учетом полученного предписания мы подготовили проект постановления, и с 29 апреля мы будем все стационарные учреждения для престарелых и инвалидов закрывать на 14 дней", - сказала Гурьева в понедельник на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Она пояснила, что среди пациентов Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе есть те, кто на прошлой неделе после смены в учреждении ушли домой, где спустя время у них ухудшилось состояние здоровья, а тесты на коронавирус показали положительные результаты.

По ее словам, в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе коронавирус выявлен у медработника, который работал в соцучреждении по совместительству и последний раз был на рабочем месте 22 апреля.

"Будем надеяться, что ... не будет угрозы здоровью для наших проживающих. На сегодняшний день сделано 100 тестов по психоневрологическому интернату в Черкасском, завтра будет еще 116 сделано. Завтра мы надеемся, что у нас будут все охвачены и по Озерному психоневрологическому интернату", - добавила Гурьева.

Зампред правительства - министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов уточнил на заседании, что в Вольском районе заражение произошло от жителей, вернувшихся из Москвы и других регионов.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.