В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.

"Ряд кадровых решений принят в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом", — говорится в сообщении.

По данным областных властей, случаи халатности персонала были выявлены в Липецкой городской больнице № 4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице.

Власти отмечают, что во избежание распространения инфекции в медучреждениях были приняты противоэпидемические меры. В областной больнице были закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвертой больнице Липецка — временно закрыто отделение пульмонологии.

"По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования. По их результатам уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медицинская сестра Липецкой горбольницы № 4 "Липецк-Мед", заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы", — говорится в сообщении.

Власти добавляют, что в Долгоруковской районной больнице организационные выводы сделают после завершения эпидемиологического расследования, которое проводит областное управление Роспотребнадзора

Липецкой области , по данным на вечер 27 апреля, зарегистрировано 330 случаев новой коронавирусной инфекции, 67 человек выздоровели, два пациента умерли.