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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:39
https://ria.ru/20200427/1570652333.html
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19

21:46 27.04.2020 (обновлено: 13:39 05.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
"Ряд кадровых решений принят в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом", — говорится в сообщении.
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По данным областных властей, случаи халатности персонала были выявлены в Липецкой городской больнице № 4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице.
Власти отмечают, что во избежание распространения инфекции в медучреждениях были приняты противоэпидемические меры. В областной больнице были закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвертой больнице Липецка — временно закрыто отделение пульмонологии.
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"По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования. По их результатам уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медицинская сестра Липецкой горбольницы № 4 "Липецк-Мед", заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы", — говорится в сообщении.
Власти добавляют, что в Долгоруковской районной больнице организационные выводы сделают после завершения эпидемиологического расследования, которое проводит областное управление Роспотребнадзора.
В Липецкой области, по данным на вечер 27 апреля, зарегистрировано 330 случаев новой коронавирусной инфекции, 67 человек выздоровели, два пациента умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Липецкая областьЛипецкОбщество
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