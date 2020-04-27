В Индии мужчина стал торговцем луком, чтобы вернуться домой

"Когда я заметил, что случаи заболевания COVID-19 в Дхарави растут с угрожающей скоростью, мне стало трудно оставаться там. Поэтому я решил вернуться в свой родной город. Я не смог бы вернуться из-за ограничений на поездки. Однако я понял, что мне будет разрешено въехать в город, если я буду торговцем овощами или фруктами", - сказал Пандей.