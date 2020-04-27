В Индии мужчина стал торговцем луком, чтобы вернуться домой

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Сотрудник международного аэропорта в Мумбаи стал торговцем луком, чтобы вернуться домой в условиях действующего в Индии режима изоляции, сообщает издание Times of India.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на прошлой неделе продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции в стране. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Прем Мурти Пандей, уроженец города Праяграджа, расположенного более чем в тысяче километров от Мумбаи, оказался из-за режима изоляции в трущобах Дхарави – районе города, где на территории в два квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Согласно последним данным, в этом районе зарегистрировано уже 288 случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончались. Сам штат Махараштра, столицей которого является Мумбаи, находится на первом месте среди индийских штатов по числу заболевших коронавирусом – всего тут выявлено 8068 заболевших или более 38% всех заболевших в стране.
"Когда я заметил, что случаи заболевания COVID-19 в Дхарави растут с угрожающей скоростью, мне стало трудно оставаться там. Поэтому я решил вернуться в свой родной город. Я не смог бы вернуться из-за ограничений на поездки. Однако я понял, что мне будет разрешено въехать в город, если я буду торговцем овощами или фруктами", - сказал Пандей.
Несмотря на запрет передвижения между городами и штатами власти Индии не ввели никаких ограничений на перевозку овощей и фруктов, поскольку они подпадают под категорию товаров первой необходимости.
Для проверки своей теории мужчина купил в расположенном в 120 километрах от Мумбаи городе Нашик арбузов на 10 тысяч рупий и успешно продал их в столице штата. Затем он купил в Нашике 25,2 тонны лука стоимостью 230 тысячи рупий и арендовал грузовик за 77,5 тысяч рупий. В тот же день на грузовике с луком он отправился домой.
"Я подумал, что продам это в Праяградже и получу обратно около 300 тысяч рупий", - сказал мужчина. Он отметил, что не сумел продать лук оптом и теперь будет продавать его в розницу.
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