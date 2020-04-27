Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T21:49
https://ria.ru/20200427/1570652148.html
В Индии мужчина стал торговцем луком, чтобы вернуться домой
https://cdn22.img.ria.ru/images/16070/64/160706441_0:588:3520:2568_1036x0_80_0_0_e9636fa13ebecc8ecf73b79be3e13d66.jpg
РИА Новости

В Индии мужчина стал торговцем луком, чтобы вернуться домой

21:37 27.04.2020 (обновлено: 21:49 27.04.2020)
2799
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЛуковицы
Луковицы
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Луковицы. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Сотрудник международного аэропорта в Мумбаи стал торговцем луком, чтобы вернуться домой в условиях действующего в Индии режима изоляции, сообщает издание Times of India.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на прошлой неделе продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции в стране. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
27 апреля, 15:42Распространение нового коронавируса
Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Прем Мурти Пандей, уроженец города Праяграджа, расположенного более чем в тысяче километров от Мумбаи, оказался из-за режима изоляции в трущобах Дхарави – районе города, где на территории в два квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Согласно последним данным, в этом районе зарегистрировано уже 288 случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончались. Сам штат Махараштра, столицей которого является Мумбаи, находится на первом месте среди индийских штатов по числу заболевших коронавирусом – всего тут выявлено 8068 заболевших или более 38% всех заболевших в стране.
"Когда я заметил, что случаи заболевания COVID-19 в Дхарави растут с угрожающей скоростью, мне стало трудно оставаться там. Поэтому я решил вернуться в свой родной город. Я не смог бы вернуться из-за ограничений на поездки. Однако я понял, что мне будет разрешено въехать в город, если я буду торговцем овощами или фруктами", - сказал Пандей.
Несмотря на запрет передвижения между городами и штатами власти Индии не ввели никаких ограничений на перевозку овощей и фруктов, поскольку они подпадают под категорию товаров первой необходимости.
Имбирный чай с лимоном
27 апреля, 16:15Распространение нового коронавируса
Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса
Для проверки своей теории мужчина купил в расположенном в 120 километрах от Мумбаи городе Нашик арбузов на 10 тысяч рупий и успешно продал их в столице штата. Затем он купил в Нашике 25,2 тонны лука стоимостью 230 тысячи рупий и арендовал грузовик за 77,5 тысяч рупий. В тот же день на грузовике с луком он отправился домой.
"Я подумал, что продам это в Праяградже и получу обратно около 300 тысяч рупий", - сказал мужчина. Он отметил, что не сумел продать лук оптом и теперь будет продавать его в розницу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
23221300
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
Лента новостейМолния