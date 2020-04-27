В СК пояснили детали уголовного дела из-за сноса памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ завёл уголовное дело в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Следственный комитет РФ завёл уголовное дело в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге по существующей на момент совершения деяния статье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

По ее словам, ряд СМИ написали, что СК квалифицировал произошедшее по новой статье УК, которая предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников, вступившей в силу в апреле 2020 года, якобы применив обратную силу уголовного закона.

"Однако мнение о квалификации произошедшего является ошибочным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России", - сказала Петренко.

Она напомнила, что эта статья УК действует с 2014 года, поэтому в этом случае речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого решения, быть не может.