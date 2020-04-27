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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T23:35
https://ria.ru/20200427/1570651869.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365677_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8fadf6a0848378976cf2767ff20d1b6a.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

21:25 27.04.2020 (обновлено: 23:35 27.04.2020)
314600
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно.
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"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.
При этом постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники, подчеркнула глава ведомства.

Возврат к "нормальной жизни"

Накануне Попова рассказала, что россияне уже прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего.
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Также она выразила надежду, что стране удастся избежать пика, то есть, взрыва эпидемии.

Москва и область

Тем не менее, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков позднее заявил, что городские власти не видят основания для снятия ограничений после майских праздников. По словам чиновника, смягчение мер возможно будет только после изменения динамики по коронавирусу в лучшую сторону. Пока же число зараженных в Москве растет, отметил он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, объявил о необходимости продлить пропускную систему на майские праздники. Сейчас общее число заболевших в области достигло десяти тысяч человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
А что изменится после 12 мая??? Кривая заболеваемости коронавирусом неуклонно идёт вверх. Так зачем нужна была эта клоунада с домашним арестом? Может чтобы трон пошатнувшийся уберечь, но только не для помощи народу, ибо во всём мире оказывают помощь реальными деньгами всем людям и только у нас додумались заработать на штрафах по этому поводу.
27 апреля, 22:55
ddr.zorin
190723343
Да все просто. Вся эта изоляция - бесполезна, но если еще подержать, то с голодухи народ начнет буянить. Поэтому скажут как на самом деле много эта изоляция дала и будут постепенно отменять. Шведы не заморачиваются особо.
28 апреля, 00:29
Глеб Шевченко
91310429
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