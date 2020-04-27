В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.

По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно.

"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.

При этом постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники, подчеркнула глава ведомства.

Возврат к "нормальной жизни"

Накануне Попова рассказала, что россияне уже прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего.

Также она выразила надежду, что стране удастся избежать пика, то есть, взрыва эпидемии.

Москва и область

Тем не менее, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков позднее заявил, что городские власти не видят основания для снятия ограничений после майских праздников. По словам чиновника, смягчение мер возможно будет только после изменения динамики по коронавирусу в лучшую сторону. Пока же число зараженных в Москве растет, отметил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, объявил о необходимости продлить пропускную систему на майские праздники. Сейчас общее число заболевших в области достигло десяти тысяч человек.

России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 794 погибли, свыше 7 тысяч пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались. По последним данным, взафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 794 погибли, свыше 7 тысяч пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.