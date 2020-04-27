В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70 процентов, поэтому говорить о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, у нас не проходит", — сказала Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".
Она добавила, что более 20 тысяч коек непосредственно заняты для приема больных коронавирусом, в ближайшие несколько дней объем коечного фонда предполагается довести до 27-28 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.