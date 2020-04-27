В российских военных вузах выявили коронавирус у 963 курсантов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 963 военнослужащих в высших учебных заведениях Минобороны РФ, 271 случай выявлен в довузовских учебных заведениях, сообщается на сайте военного ведомства.
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 963 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 313 человек, в изоляторах по месту службы – 525 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, изолированы на дому – 116 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, коронавирус подтвержден уже у 271 человека из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники. Уточняется, что в госпиталях Минобороны находятся 12 человек, в изоляторах учебных заведений – 66 человек. Также в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, в домах отдыха Минобороны – 194 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.