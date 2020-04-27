В российских военных вузах выявили коронавирус у 963 курсантов

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 963 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 313 человек, в изоляторах по месту службы – 525 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, изолированы на дому – 116 человек", - говорится в сообщении.