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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T20:58
https://ria.ru/20200427/1570651444.html
Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек

20:58 27.04.2020
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© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило 23 тысячи, за сутки скончались 437 человек, сообщает в понедельник министерство здравоохранения.
Накануне число умерших составляло 22 856, всего было зарегистрировано более 124,5 тысяч случаев заболевания.
"С 1 марта мы оплакиваем 23 293 смерти, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава.
Отмечается, что 14 497 человек скончались в больницах и 8796 – в социальных и медико-социальных учреждениях.
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Число зараженных коронавирусом во Франции достигло 128 339. Таким образом прирост за сутки составил более 3,7 тысячи.
Более 28 тысяч человек находятся в больницах, за последние 24 часа были госпитализированы еще 162 пациента. В реанимации находятся 4608 человек, заразившихся коронавирусом.
С начала эпидемии были госпитализированы более 88,7 тысячи человек, 45,5 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц, отмечается в коммюнике.
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