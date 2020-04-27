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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T20:55
https://ria.ru/20200427/1570651328.html
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186984_0:244:3205:2047_1036x0_80_0_0_03a53cbf2c5dd8aa0242532c67a326c2.jpg
РИА Новости

Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян

20:55 27.04.2020
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© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в фотобанкРоссийские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании "Россия" из Денпасара, в аэропорту "Шереметьево"
Российские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании Россия из Денпасара, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Роман Шибаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 172 тысяч россиян вернулись в РФ из-за рубежа с 20 марта по 26 апреля, сообщает Росавиация.
"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулись 172 199 россиян", - отмечает Росавиация.
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"За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. Сегодня российскими авиакомпаниями выполнено пять рейсов, в РФ прилетели 662 человека", - добавляет ведомство.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
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