Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 172 тысяч россиян вернулись в РФ из-за рубежа с 20 марта по 26 апреля, сообщает Росавиация.
"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулись 172 199 россиян", - отмечает Росавиация.
"За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. Сегодня российскими авиакомпаниями выполнено пять рейсов, в РФ прилетели 662 человека", - добавляет ведомство.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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