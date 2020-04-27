Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений

МОСКВА,27 апр - РИА Новости. Власти Москвы не видят основания для снятия ограничений после майских праздников, смягчение мер возможно только после изменения динамики по коронавирусу в лучшую сторону, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом", - сообщил Данчиков, отвечая на вопрос о возможности начала поэтапного снятия ограничений в Москве после майских праздников.
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
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