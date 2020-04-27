В Киевской области выявили очаг COVID-19 в общежитии

Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса

Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса

В пресс-службе добавили, что продолжается тестирование контактных лиц.

По последним данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 9009, за все время умерли 220 человек, выздоровели – 864.