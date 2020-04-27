В Киевской области выявили очаг COVID-19 в общежитии

КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в общежитии в Киевской области, заболели семь человек, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
"По предварительным оценкам, в настоящее время там находятся 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели шесть из них и комендант общежития. Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В пресс-службе добавили, что продолжается тестирование контактных лиц.
По последним данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 9009, за все время умерли 220 человек, выздоровели – 864.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф