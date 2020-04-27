В УФАС сообщили о спаде ажиотажного спроса на продукты в Москве

Отмечается, что с начала работы "горячей линии" УФАС обработало более 300 сообщений о ценах на продукты питания. "Динамика поступления сообщений от жителей Москвы показывает, что пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден", - говорится в сообщении.