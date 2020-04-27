Число случаев коронавируса среди российских военных возросло до 901

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 324 человека, в изоляторах по месту службы – 176 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек, изолированы на дому – 395 человек", - следует из бюллетеня.
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