В парке "Патриот" и "Крокус Экспо" планируют открыть два госпиталя

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Два госпиталя на 1,5 тысячи инфекционных коек каждый планируют открыть в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" в Подмосковье, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
"Более того, два больших госпиталя на 1,5 тысячи коек каждый с кислородом и ИВЛ планируют открыть в парке "Патриот" и "Крокус Экспо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти региона занимаются расселением медицинских работников - 1388 сотрудников из 34 больниц уже переехали в ближайшие отели, им предоставлен бесплатный проезд, питание, выделены средства на региональные доплаты.