В Турции число случаев коронавируса превысило 112 тысяч

АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,1 тысячи, это наименьший показатель с начала апреля, общее число заразившихся превысило 112 тысяч, умерли 95 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлен 2131 новый случай, всего заразившихся – 112 261. Мы потеряли сегодня 95 пациентов, всего умерших – 2900. Вылечился сегодня 4651 пациент, всего 33 791", - написал Коджа в Twitter.
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