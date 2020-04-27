Глава Минприроды предупредил президента об аномально жарком лете

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наступающее лето станет одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время совещания с Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал RT.
По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.
"Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть", — сказал он.
В качестве примера Кобылкин привел ситуацию в Красноярске, где в понедельник температура поднялась до 35 градусов. Глава Минприроды назвал такую погоду "очень необычной".
Также министр обратил внимание президента на проблемы с финансированием лесной политики в регионах, после чего Путин поручил Минфину выделить дополнительные средства.
Повторение жары 2010 года
Ранее старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в разговоре с "Говорит Москва" допустил вероятность повторения жары 2010 года, отметив, что гидрометеорологически опасные явления по статистике с каждым годом встречаются все чаще.
Кроме того, в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы опубликовали прогноз, согласно которому нынешний год станет одним из самых теплых в истории.
В Гидрометцентре с 99-процентной вероятностью также включили наступающее лето в пятерку самых жарких.