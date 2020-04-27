Глава Минприроды предупредил президента об аномально жарком лете

Закатное солнце в небе над Москвой

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наступающее лето станет одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время совещания с Владимиром Путиным . Трансляцию вел телеканал RT . Наступающее лето станет одним из самых жарких за всю историю, заявил глававо время совещания с. Трансляцию вел телеканал

Росгидромета , так и исследования иностранных гидрометеорологических станций. По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.

"Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть", — сказал он.

В качестве примера Кобылкин привел ситуацию в Красноярске, где в понедельник температура поднялась до 35 градусов. Глава Минприроды назвал такую погоду "очень необычной".

Минфину выделить дополнительные средства. Также министр обратил внимание президента на проблемы с финансированием лесной политики в регионах, после чего Путин поручилвыделить дополнительные средства.

Повторение жары 2010 года

Воейкова Андрей Киселев в разговоре с " Говорит Москва " допустил вероятность повторения жары 2010 года, отметив, что гидрометеорологически опасные явления по статистике с каждым годом встречаются все чаще. Ранее старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имениАндрей Киселев в разговоре с "" допустил вероятность повторения жары 2010 года, отметив, что гидрометеорологически опасные явления по статистике с каждым годом встречаются все чаще.

Кроме того, в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы опубликовали прогноз, согласно которому нынешний год станет одним из самых теплых в истории.