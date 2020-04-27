Николаев: бороться с ЧС в Якутии будут более 16 тысяч специалистов

"Я доложил президенту, что 27 апреля паводок на территории Республики Саха (Якутия) на реке Лена уже начался, на 10 дней раньше плановых значений. Уровень снега и толщина льда говорят о том, что есть вероятность возникновения ЧС регионального характера. Наибольший риск затопления может возникнуть в населенных пунктах в среднем течении реки Лена, также на реках Алдан, Амга, Татта и Колыма. На реках уже идут работы по ослаблению льда, на некоторых участках специалисты проводят взрывные работы. Спланирована работа 177 гидрологических постов, подготовлено более 200 пунктов временного размещения для эвакуации населения", - сказал глава республики.

Что касается подготовки к пожарам, отметил он, региональная диспетчерская служба уже с 15 апреля работает круглосуточно. Завершаются работы по приведению в полную готовность систем экстренного оповещения населения. В борьбе с огнем могут быть задейстованы свыше 8 с половиной тысяч человек, включая 65 специалистов десантно-пожарной службы, более тысячи единиц техники, в том числе авиационной. В рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов" все договоры на поставку лесопожарной техники заключены и до начала пожароопасного сезона будет дополнительно поставлено еще 25 машин, в целом обеспеченность техникой в Якутии составляет 73%.