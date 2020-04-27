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Республика Саха (Якутия)
2020-04-27T20:25
https://ria.ru/20200427/1570650563.html
Николаев: бороться с ЧС в Якутии будут более 16 тысяч специалистов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155253/79/1552537927_0:144:3132:1906_1036x0_80_0_0_e6c702ce20823474a28b387847eae2f9.jpg
РИА Новости

Николаев: бороться с ЧС в Якутии будут более 16 тысяч специалистов

20:25 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в Якутии насчитывает свыше 16 тысяч человек и более двух тысяч единиц техники, в апреле МЧС доставило в республику мобильный пункт приема-передачи спутниковой информации "Роскосмоса", с помощью которого специалисты принимают и обрабатывают информацию для оперативного мониторинга пожарной и паводкоопасной обстановки, сообщил глава Якутии Айсен Николаев
Николаев в понедельник принял участие в совещании президента РФ с главами регионов в режиме видеосвязи по вопросам готовности к лесным пожарам и паводкам.
"Я доложил президенту, что 27 апреля паводок на территории Республики Саха (Якутия) на реке Лена уже начался, на 10 дней раньше плановых значений. Уровень снега и толщина льда говорят о том, что есть вероятность возникновения ЧС регионального характера. Наибольший риск затопления может возникнуть в населенных пунктах в среднем течении реки Лена, также на реках Алдан, Амга, Татта и Колыма. На реках уже идут работы по ослаблению льда, на некоторых участках специалисты проводят взрывные работы. Спланирована работа 177 гидрологических постов, подготовлено более 200 пунктов временного размещения для эвакуации населения", - сказал глава республики.
Что касается подготовки к пожарам, отметил он, региональная диспетчерская служба уже с 15 апреля работает круглосуточно. Завершаются работы по приведению в полную готовность систем экстренного оповещения населения. В борьбе с огнем могут быть задейстованы свыше 8 с половиной тысяч человек, включая 65 специалистов десантно-пожарной службы, более тысячи единиц техники, в том числе авиационной. В рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов" все договоры на поставку лесопожарной техники заключены и до начала пожароопасного сезона будет дополнительно поставлено еще 25 машин, в целом обеспеченность техникой в Якутии составляет 73%.
Айсен Николаев
27 апреля, 18:02Распространение нового коронавируса
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"Кроме того, я поднял вопрос об увеличении численности филиала авиалесоохраны с 65 до запланированных ранее 200 человек, а также вопрос об обеспечении тех, кто задействован в тушении пожаров, бесплатным питанием из федерального бюджета", - добавил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
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