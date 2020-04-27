В США число жертв коронавируса превысило 55 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Число умерших в США, у которых был выявлен коронавирус, превысило 55 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе данных федеральных и региональных властей и другой информации.
Согласно информации на 19.30 мск, всего в США зарегистрированы около 973 тысяч случаев, скончались 55 118 заразившихся, выздоровели более 107 тысяч человек.
Первый случай заболевания коронавирусом в США был зарегистрирован 20 января.
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