В Британии замедлился прирост числа жертв от коронавируса

Днем ранее в британских больницах скончались 413 человек, количество заболевших тогда увеличилось на 4 463 человек.

"К сожалению, в число умерших вошли 83 сотрудника Национальной службы здравоохранения и 16 социальных работников. Они пожертвовали своей жизнью ради нас", - сказал Хэнкок.