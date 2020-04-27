В Британии замедлился прирост числа жертв от коронавируса

ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число скончавшихся от коронавируса в Великобритании возросло за сутки на 360, количество заболевших увеличилось на 4310, сообщил глава минздрава Мэтт Хэнкок в ходе ежедневного брифинга на Даунинг-стрит.
Речь идет о самом низком дневном приросте смертности за последние четыре недели, однако главный врач Англии Крис Уитти подчеркнул, что во вторник цифра может оказаться чуть выше из-за того, что в выходные система оповещения о новых случаях смерти работает не в полную силу.
Общее число скончавшихся от коронавируса составило 21 092 (накануне эта цифра равнялась 20 732), количество заболевших - 157 149 (152 840 накануне).
Днем ранее в британских больницах скончались 413 человек, количество заболевших тогда увеличилось на 4 463 человек.
"К сожалению, в число умерших вошли 83 сотрудника Национальной службы здравоохранения и 16 социальных работников. Они пожертвовали своей жизнью ради нас", - сказал Хэнкок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф