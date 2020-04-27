Перепрофилированный для больных COVID-19 НИИ урологии принял 170 человек

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн