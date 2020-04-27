Перепрофилированный для больных COVID-19 НИИ урологии принял 170 человек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, который перепрофилировали для больных В НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, который перепрофилировали для больных коронавирусом , приняли уже 170 пациентов, у половины из них подтвержден COVID-19, заявил РИА Новости генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн

В пятницу сообщалось, что НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина — филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России перепрофилировали в центр для приема больных коронавирусом.

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн 1 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии © Фото предоставлено НМИЦ радиологии Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн 2 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии © Фото предоставлено НМИЦ радиологии Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн 3 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии 1 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии 2 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии 3 из 3 Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн © Фото предоставлено НМИЦ радиологии

"Да, во всю начал работать. Уже 170 человек приняли. У 50 процентов подтвержден коронавирус. 12 человек находятся в реанимации, четыре человека находятся на ИВЛ", — рассказал агентству Каприн.

Он уточнил, что пациентов с онкологическими заболеваниями сейчас около 70 процентов, медики придумывают, как поменять для них курсы химиотерапии. Лекарств и оборудования в институте достаточно, отметил Каприн.

"Ждем еще больных. <...> Двоих планируем выписать в нашу поликлинику, у них не подтвердился коронавирус, они продолжат химиотерапию", — подчеркнул Каприн.