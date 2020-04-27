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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T20:59
https://ria.ru/20200427/1570650283.html
Перепрофилированный для больных COVID-19 НИИ урологии принял 170 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570641903_0:103:768:535_1036x0_80_0_0_72b92dc6678fbf97dacb1f0816af1a80.jpg
РИА Новости

Перепрофилированный для больных COVID-19 НИИ урологии принял 170 человек

20:17 27.04.2020 (обновлено: 20:59 27.04.2020)
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© Фото предоставлено НМИЦ радиологииГенеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, который перепрофилировали для больных коронавирусом, приняли уже 170 пациентов, у половины из них подтвержден COVID-19, заявил РИА Новости генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
В пятницу сообщалось, что НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина — филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России перепрофилировали в центр для приема больных коронавирусом.
© Фото предоставлено НМИЦ радиологии

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
1 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
© Фото предоставлено НМИЦ радиологии

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
2 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
© Фото предоставлено НМИЦ радиологии

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
3 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
1 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
2 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
3 из 3

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Фото предоставлено НМИЦ радиологии
"Да, во всю начал работать. Уже 170 человек приняли. У 50 процентов подтвержден коронавирус. 12 человек находятся в реанимации, четыре человека находятся на ИВЛ", — рассказал агентству Каприн.
Он уточнил, что пациентов с онкологическими заболеваниями сейчас около 70 процентов, медики придумывают, как поменять для них курсы химиотерапии. Лекарств и оборудования в институте достаточно, отметил Каприн.
"Ждем еще больных. <...> Двоих планируем выписать в нашу поликлинику, у них не подтвердился коронавирус, они продолжат химиотерапию", — подчеркнул Каприн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КапринЗдоровье - ОбществоОбщество
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