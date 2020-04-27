Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

По данным на 19:31 мск, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 131 человек. Число выздоровевших — 878 813.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения сообщает о 2,8 миллиона случаев заражения, более 196 тысяч человек скончались.