Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило три миллиона, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других источников.
По данным на 19:31 мск, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 131 человек. Число выздоровевших — 878 813.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения сообщает о 2,8 миллиона случаев заражения, более 196 тысяч человек скончались.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф