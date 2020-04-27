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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T20:09
https://ria.ru/20200427/1570649983.html
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570505605_0:34:3079:1765_1036x0_80_0_0_ab0c4542587a30c430e18ef24f389c3b.jpg
РИА Новости

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

20:05 27.04.2020 (обновлено: 20:09 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
Дезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
В рамках своего исследования они опирались на математическую модель распространения коронавирусной инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и излечившимся.
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Согласно данным модели, в России ситуация нормализуется на 97 процентов к 20 мая, на 98 процентов – к 28 мая, а на 100 процентов – к 20 июля.
При этом ученые призвали к любым прогнозам относиться без излишнего оптимизма и с осторожностью.

Пересидеть майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома во время майских праздников. По ее словам, это позволит сохранить динамику спада числа новых случаев заражения.
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Ожидается, что на этой неделе президент Владимир Путин выступит с новыми заявлениями, где может объявить о продлении режима самоизоляции.

Выход на плато

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России можно ожидать выхода на плато к середине мая.
При этом он добавил, что через несколько месяцев россияне забудут тяготы, вызванные распространением COVID-19, однако это не касается тех, кто потерял близких или сам переболел.
Песков также подчеркнул, что государство продолжит помогать гражданам.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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