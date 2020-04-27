Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Распространение Распространение COVID-19 России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.

В рамках своего исследования они опирались на математическую модель распространения коронавирусной инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и излечившимся.

Согласно данным модели, в России ситуация нормализуется на 97 процентов к 20 мая, на 98 процентов – к 28 мая, а на 100 процентов – к 20 июля.

При этом ученые призвали к любым прогнозам относиться без излишнего оптимизма и с осторожностью.

Пересидеть майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома во время майских праздников. По ее словам, это позволит сохранить динамику спада числа новых случаев заражения.

Ожидается, что на этой неделе президент Владимир Путин выступит с новыми заявлениями, где может объявить о продлении режима самоизоляции.

Выход на плато

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , в России можно ожидать выхода на плато к середине мая.

При этом он добавил, что через несколько месяцев россияне забудут тяготы, вызванные распространением COVID-19, однако это не касается тех, кто потерял близких или сам переболел.

Песков также подчеркнул, что государство продолжит помогать гражданам.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.