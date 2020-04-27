Захарова рассказала о работе дипломатов в период пандемии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сейчас многие дипломаты для оказания содействия в возвращении россиян на родину практикуют то, чему в институте их не учили, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
"Дипломатам во время их командировок приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями, которые не описаны ни в одном учебнике. Вот и сейчас многие практикуют то, чему в институте их не учили: работа на стойке в аэропорту для оказания содействия в возвращении граждан на Родину", - отметила Захарова, прикрепив сообщение посольства Армении в России о вывозном рейсе, на которых запечатлен процесс регистрации на рейс.
Компания "Аэрофлот" в понедельник выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван - Санкт-Петербург - Москва. Содействие россиянам в международном аэропорту "Звартноц" оказывали сотрудники консульского отдела посольства. Всего на борт поднялись 123 пассажира.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.