Власти Нью-Йорка намерены продлить режим самоизоляции после 15 мая

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что намерен продлить режим самоизоляции во многих частях штата после 15 мая.
Ранее Куомо дал указание продлить "паузу", подразумевающую режим самоизоляции, до 15 мая.
"Пятнадцатое мая - это когда заканчивается срок предписаний о паузе. Я продлю их во многих частях штата", - заявил Куомо во время пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.
Вместе с тем, Куомо отметил, что в некоторых регионах режим самоизоляции будет постепенно смягчаться, если они будут отвечать ряду критериев, связанных с уровнем госпитализации, проведением тестирования на антитела, уровнем заражения и других.
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, за последние сутки умерли 337 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф