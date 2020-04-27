Власти Нью-Йорка намерены продлить режим самоизоляции после 15 мая

"Пятнадцатое мая - это когда заканчивается срок предписаний о паузе. Я продлю их во многих частях штата", - заявил Куомо во время пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

Вместе с тем, Куомо отметил, что в некоторых регионах режим самоизоляции будет постепенно смягчаться, если они будут отвечать ряду критериев, связанных с уровнем госпитализации, проведением тестирования на антитела, уровнем заражения и других.