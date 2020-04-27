Захарова назвала число эвакуированных из Индии россиян

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 2 тысяч россиян вернулись из Индии на родину с помощью вывозных рейсов, организованных на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, Москва признательна индийской стороне за содействие, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Признательны индийской стороне за содействие в возвращении россиян на родину на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Из Индии суммарно вывезены уже 2 тысячи росграждан. Рассматриваем поддержку Нью-Дели как зримое подтверждение дружественных связей и особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
По словам представителя ведомства, в Москве понимают, что объективные сложности, связанные с эвакуацией, возникают ввиду жестких ограничительных мер на перемещение между штатами Индии и внутри них, которые были введены правительством для борьбы с пандемией и купирования ее негативных последствий.
"Выражаем также благодарность руководству Индии за согласие на поставку России большой партии медикаментов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин и парацетамол. Рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества с индийской стороной на данном направлении в этот сложный для всего мира период", - добавила Захарова.
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