Захарова назвала число эвакуированных из Индии россиян

По словам представителя ведомства, в Москве понимают, что объективные сложности, связанные с эвакуацией, возникают ввиду жестких ограничительных мер на перемещение между штатами Индии и внутри них, которые были введены правительством для борьбы с пандемией и купирования ее негативных последствий.