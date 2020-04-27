ВОЗ оценила возможность выработки иммунитета к коронавирусу

"Мы выявили, что люди вырабатывают ответные антитела через неделю или две после заражения. И мы пытаемся понять, что это означает. На данный момент нет исследований, которые бы связывали наличие антител с выработкой иммунитета. Так что мы не можем сказать, что наличие антител говорит об иммунитете. Сказав это, мы ожидаем, что люди, которые переболели COVID-19, получат некий уровень защиты. Но мы сейчас не знаем, насколько эта защита сильная, вырабатывается ли она у всех зараженных и сколько будет длиться", - сказала она.