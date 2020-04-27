Число случаев коронавируса на эсминце USS Kidd возросло до 47

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Число членов команды ракетного эсминца USS Kidd с положительным результатом на коронавирус возросло до 47 человек, проверено 45% экипажа, сообщает ВМС США.
В пятницу официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd зафиксирована вспышка коронавируса. При этом отмечалось, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач.
"Два матросов были перевезены по медицинским показаниям в Соединенные Штаты. 15 матросов были переведены на корабль USS Makin Island под наблюдение из-за устойчивых симптомов. Ни один из них не находится в палате интенсивной терапии или на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении на сайте ВМС.
Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 955 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове "Гуам".
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