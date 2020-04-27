Число случаев коронавируса на эсминце USS Kidd возросло до 47

"Два матросов были перевезены по медицинским показаниям в Соединенные Штаты. 15 матросов были переведены на корабль USS Makin Island под наблюдение из-за устойчивых симптомов. Ни один из них не находится в палате интенсивной терапии или на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении на сайте ВМС.