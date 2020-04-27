Полицейских хотят обязать контролировать эмоции и воздерживаться от мата

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов в рабочее и личное время должны будут "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона".
Также, если кодекс вступит в силу, полицейские будут обязаны контролировать свое эмоциональное состояние, корректно общаться с нарушителями, а также соблюдать чувство меры при оформлении рабочих кабинетов.
Помимо этого, им рекомендуют "вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, проявлять чуткость и стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий".
Во время проверок сотрудникам МВД предписано воздерживаться от подарков и "недопустимых знаков внимания".
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