Полицейских хотят обязать контролировать эмоции и воздерживаться от мата

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. разработало кодекс поведения для полицейских, документ опубликовали на МВД разработало кодекс поведения для полицейских, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов в рабочее и личное время должны будут "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона".

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Также, если кодекс вступит в силу, полицейские будут обязаны контролировать свое эмоциональное состояние, корректно общаться с нарушителями, а также соблюдать чувство меры при оформлении рабочих кабинетов.

Помимо этого, им рекомендуют "вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, проявлять чуткость и стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий".