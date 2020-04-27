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2020-04-27T20:18
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Полицейских хотят обязать контролировать эмоции и воздерживаться от мата
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РИА Новости

Полицейских хотят обязать контролировать эмоции и воздерживаться от мата

19:50 27.04.2020 (обновлено: 20:18 27.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МВД разработало кодекс поведения для полицейских, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов в рабочее и личное время должны будут "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона".
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Также, если кодекс вступит в силу, полицейские будут обязаны контролировать свое эмоциональное состояние, корректно общаться с нарушителями, а также соблюдать чувство меры при оформлении рабочих кабинетов.
Помимо этого, им рекомендуют "вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, проявлять чуткость и стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий".
Во время проверок сотрудникам МВД предписано воздерживаться от подарков и "недопустимых знаков внимания".
Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Ну вот видите... Их учить ещё учить быть людьми. Они не то что законы РФ не знают, но даже кодекса полиции. А депутаты собрались расширять их полномочия... Куда? Это ж мартышка с гранатой!
27 апреля, 20:38
Anna Di
125702419
А что, раньше можно было!?
27 апреля, 19:53
Олег Савосин
645422012
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