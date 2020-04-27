Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19

"Компания Shionogi & Co объявила о решении о разработке вакцины против COVID-19. Подразделение компании UMN Pharma Inc. при поддержке японского агентства медицинских исследований и развития (AMED) нацелено на разработку вакцины на основе рекомбинантного белка с помощью экспрессирующей бакуловирусной векторной системы (BEVS)", - говорится в пресс-релизе компании.

"Разработка вакцины, как и разработка терапевтических препаратов против COVID-19, является нашей самой приоритетной задачей. Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего перехода к доклиническим и клиническим испытаниям, а также пытаемся значительно расширить исследования, что могло бы позволить нам обеспечить вакциной до 10 миллионов человек", - отмечается в документе.