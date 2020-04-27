Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T19:46
https://ria.ru/20200427/1570649075.html
Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19

19:46 27.04.2020
15505
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
"Компания Shionogi & Co объявила о решении о разработке вакцины против COVID-19. Подразделение компании UMN Pharma Inc. при поддержке японского агентства медицинских исследований и развития (AMED) нацелено на разработку вакцины на основе рекомбинантного белка с помощью экспрессирующей бакуловирусной векторной системы (BEVS)", - говорится в пресс-релизе компании.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
27 апреля, 17:30Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса
В настоящее время Shionogi & Co "ведет согласование планов с Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии, министерством здравоохранения и агентством по фармацевтическим препаратам и медицинским приборам с целью начать клинические испытания вакцины в течение года".
"Разработка вакцины, как и разработка терапевтических препаратов против COVID-19, является нашей самой приоритетной задачей. Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего перехода к доклиническим и клиническим испытаниям, а также пытаемся значительно расширить исследования, что могло бы позволить нам обеспечить вакциной до 10 миллионов человек", - отмечается в документе.
Мужчина в подземном переходе в Симферополе
27 апреля, 16:59Распространение нового коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 2.8 миллиона случаев заражения, свыше 196 тысяч человек скончались.
В Японии, по данным на 23.00 по местному времени (17.00 мск), общее число заражений коронавирусом составило 14 325 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конце марта. Это также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (3947 человек) и в префектуре Осака (1521 человек). Всего скончались 407 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
2493332
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (префектура)ЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Лента новостейМолния