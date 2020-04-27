Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19

ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
"Компания Shionogi & Co объявила о решении о разработке вакцины против COVID-19. Подразделение компании UMN Pharma Inc. при поддержке японского агентства медицинских исследований и развития (AMED) нацелено на разработку вакцины на основе рекомбинантного белка с помощью экспрессирующей бакуловирусной векторной системы (BEVS)", - говорится в пресс-релизе компании.
В настоящее время Shionogi & Co "ведет согласование планов с Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии, министерством здравоохранения и агентством по фармацевтическим препаратам и медицинским приборам с целью начать клинические испытания вакцины в течение года".
"Разработка вакцины, как и разработка терапевтических препаратов против COVID-19, является нашей самой приоритетной задачей. Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего перехода к доклиническим и клиническим испытаниям, а также пытаемся значительно расширить исследования, что могло бы позволить нам обеспечить вакциной до 10 миллионов человек", - отмечается в документе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 2.8 миллиона случаев заражения, свыше 196 тысяч человек скончались.
В Японии, по данным на 23.00 по местному времени (17.00 мск), общее число заражений коронавирусом составило 14 325 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конце марта. Это также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (3947 человек) и в префектуре Осака (1521 человек). Всего скончались 407 человек.
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