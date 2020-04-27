В Подмосковье рассказали о ситуации с распространением коронавируса

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Подмосковье зарегистрировано в Одинцово, там уже 656 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи по городским округам: ... Одинцово - 656", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, следующий город по числу выявленных случаев COVID-19 - Люберцы, там 574 заболевших, далее Красногорск – там 476 случаев.
Раннее сообщалось, что всего в Подмосковье зафиксировано 9 708 заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.