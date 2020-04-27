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2020-04-27T19:39
https://ria.ru/20200427/1570648696.html
Число случаев COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" достигло 955
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РИА Новости

Число случаев COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" достигло 955

19:39 27.04.2020
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© REUTERS / US NAVY/Mass Communication Specialist 1st Class Julio RiveraДоставка готовой еды морякам судна ВМС США "Теодор Рузвельт", заразившимся коронавирусом COVID-19
Доставка готовой еды морякам судна ВМС США Теодор Рузвельт, заразившимся коронавирусом COVID-19
© REUTERS / US NAVY/Mass Communication Specialist 1st Class Julio Rivera
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Число членов команды американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом на коронавирус выросло до 955 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США.
Ранее в пятницу сообщалось, что по итогам проверки 100% личного состава выявлены 840 случаев заражения. Более четырех тысяч человек были спущены на берег на острове Гуам, рядом с которым находится авианосец. Часть почти пятитысячного экипажа остается на борту для поддержания работы систем корабля.
Кроме того, ВМС "обнулили", как сказано в пресс-релизе, счет выздоровевших. Причины не поясняются. На понедельник говорится о 14 выздоровевших, хотя ранее сообщалось о 88.
В больнице с симптомами COVID-19 находится один военнослужащий. Ранее один из членов команды авианосца скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус COVID-19Теодор Рузвельт (авианосец)Военно-морские силы СШАВ мире
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