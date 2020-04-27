Число случаев COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" достигло 955

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Число членов команды американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом на коронавирус выросло до 955 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США.
Ранее в пятницу сообщалось, что по итогам проверки 100% личного состава выявлены 840 случаев заражения. Более четырех тысяч человек были спущены на берег на острове Гуам, рядом с которым находится авианосец. Часть почти пятитысячного экипажа остается на борту для поддержания работы систем корабля.
Кроме того, ВМС "обнулили", как сказано в пресс-релизе, счет выздоровевших. Причины не поясняются. На понедельник говорится о 14 выздоровевших, хотя ранее сообщалось о 88.
В больнице с симптомами COVID-19 находится один военнослужащий. Ранее один из членов команды авианосца скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
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