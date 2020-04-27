РЖД установили санитайзеры более чем на 400 вокзалах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. РЖД в рамках борьбы с распространением коронавируса установили санитайзеры более чем на 400 вокзалах России, сообщила компания.

"В рамках реализации комплекса профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на вокзалах России устанавливаются диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Они устанавливаются в наиболее доступных точках для пассажиров – рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания. В настоящее время диспенсерами со специальными антисептическими средствами оснащены свыше 400 больших и малых вокзалов, где наблюдается наибольший пассажиропоток", - говорится в сообщении в понедельник.

В частности, обработать руки санитайзером пассажиры могут на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Киевском вокзалах Москвы, Московском и Финляндском вокзалах Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Иркутска, Красноярска, Абакана, Хабаровска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Чудово, Вышнего Волочка, Петушков, Кутейниково и др. Установка диспенсеров в настоящее время продолжается. До конца мая ими будут оборудованы все крупнейшие вокзалы и станции сети российских железных дорог.

Компания напоминает, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции на вокзалах по всей стране проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", в ходе которой все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения обрабатываются специальными обеззараживающими средствами, активными в отношении вирусов.

Также в течение дня проводится регулярная уборка всех помещений вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений и т. д. Осуществляется регулярное проветривание помещений.

На пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты для личных вещей пассажиров, это позволяет избегать их соприкосновения с контактными поверхностями. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. Актуальная информация доводится до пассажиров на вокзалах и станциях по громкоговорящей связи. Холдинг РЖД ведет постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников. Работники вокзалов обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и антисептиками.