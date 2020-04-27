В Москве богослужения продолжат совершать за закрытыми дверями

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Богослужения в храмах Богослужения в храмах Москвы Московской области будут продолжать совершаться за закрытыми дверями с 29 апреля до особого распоряжения, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.

Подобные меры содержатся в опубликованном приложении к распоряжению патриарха Кирилла "об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".

В документе, в частности, сообщается о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля "относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания".

Как и ранее, речь идет "об исполнении на приходах, подворьях, а также ставропигиальных обителях Москвы и Московской области предписаний главного санитарного врача по городу Москве".

Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса первоначально был установлен на Страстную неделю и Пасху, подобные меры были введены и во многих других епархиях Русской православной церкви. Затем ограничения продлили еще на девять дней - до 28 апреля включительно, когда православные отмечают день поминовения усопших (Радоницу).