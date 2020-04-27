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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T19:49
https://ria.ru/20200427/1570648217.html
В Москве богослужения продолжат совершать за закрытыми дверями
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569965055_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d833f7ea864dd095900540030ad4d625.jpg
РИА Новости

В Москве богослужения продолжат совершать за закрытыми дверями

19:28 27.04.2020 (обновлено: 19:49 27.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Храм Христа Спасителя закрыт для посещения. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжать совершаться за закрытыми дверями с 29 апреля до особого распоряжения, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
Подобные меры содержатся в опубликованном приложении к распоряжению патриарха Кирилла "об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".
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В документе, в частности, сообщается о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля "относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания".
Как и ранее, речь идет "об исполнении на приходах, подворьях, а также ставропигиальных обителях Москвы и Московской области предписаний главного санитарного врача по городу Москве".
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса первоначально был установлен на Страстную неделю и Пасху, подобные меры были введены и во многих других епархиях Русской православной церкви. Затем ограничения продлили еще на девять дней - до 28 апреля включительно, когда православные отмечают день поминовения усопших (Радоницу).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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